Венесуэла получила 65 тонн медикаментов из КНР

В пятницу, 29 марта, Венесуэла получила от Китая 65 тонн медикаментов. Об этом сообщает государственное телевидение страны, ссылаясь на вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Айссами.

Как отметил вице-президент, от КНР получена первая партия медикаментов, в том числе лекарств для больных диабетом и хирургических материалов.

28 марта Министерство иностранных дел России сообщило, что на основании запроса правительства Венесуэлы Россия доставила в эту страну очередную партию гуманитарной помощи, напоминает РИА Новости.

Ранее на пресс-конференции в Москве Марта Каньяс Гарсия, генеральный директор офиса "Врачей без границ" в Барселоне и Афинах, заявила, что в последнее время ситуация с обеспечением лекарствами в Венесуэле, которая переживает серьезный политический и экономический кризис, становится все хуже.