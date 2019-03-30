Иорданцы протестуют против решения США по Голанским высотам

Несколько тысяч жителей Иордании вышли на акцию протеста в столице страны Аммане.

Они выступают против решения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, с которыми Иордания граничит на севере.

Митингующие потребовали от Израиля освободить оккупированную территорию и призвали власти своей страны вмешаться в ситуацию, передает телеканал "Россия 24".