На саммите в Ханое Дональд Трамп просил Ким Чен Ына передать ядерное оружие США

В феврале в ходе саммита в Ханое президент США Дональд Трамп передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, содержащий призыв передать северокорейское ядерное оружие и топливо Соединенным Штатам Америки. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как уточняется, 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну версии документа на английском и корейском языках в отеле "Метрополь" в Ханое.

28 февраля в столице Вьетнама Ханое завершился двухдневный саммит лидеров США и КНДР, по итогам которого стороны не пришли к договоренностям. После нескольких встреч президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, но договорились продолжить диалог.

Сообщалось, что на встрече Соединенные Штаты потребовали от Северной Кореи закрытия нескольких десятков ядерных объектов. При этом представители Пхеньяна настаивали на демонтаже лишь Йонбёнского исследовательского центра, напоминает ТАСС.