Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США

Глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в программу Фулбрайта – образовательную программу, которую основал в 1946 году сенатор США Джеймс Уильям Фулбрайт. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео в Twitter.

Помпео поблагодарил Хезер Науэрт за два года "совершенной и бесподобной работы" и отметил, что Науэрт будет хорошо представлять Америку, работая в программе Фулбрайта.

7 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении выдвинуть Науэрт на пост постоянного представителя США при ООН. Она возглавляет пресс-службу Госдепартамента с 24 апреля 2017 года, напоминает ТАСС. 13 марта 2018 года Науэрт стала исполняющей обязанности заместителя государственного секретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью. Ранее Хезер Науэрт работала ведущей на телеканале Fox News.

В середине февраля текущего года Науэрт сняла свою кандидатуру с выдвижения на должность постпреда США при Организации Объединенных Наций по семейным обстоятельствам.