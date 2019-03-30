Правительство Перу ввело режим ЧС на 15 дней

В Перу правительство объявило режим ЧП на 15 дней в районе Чайуаюачо в регионе Апуримак. Там местные жители заблокировали проезд к одной из крупнейших медных шахт страны. Об этом сообщает издание El Comercio.

Чрезвычайное положение также распространяется на 30 километров дорожного коридора Апуримак - Куско - Арекипа в провинции Чумбивилкас, передает РИА Новости.

Неделю назад местные жители заблокировали подъезды к шахте Las Bambas, принадлежащей китайской компании MMG, а 53 дня назад закрыли грузовикам компании проезд по дороге национального уровня. Протестующие требуют платы за проезд по земле, им принадлежащей.

Введение чрезвычайного положения позволяет властям направить в регион полицию и военных для поддержания порядка.

Ранее компания MMG объявила, что из-за протестов по контрактам на продажу меди с этой шахты объявит форс-мажор.