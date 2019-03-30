Четыре человека спасены из горящей квартиры на северо-востоке Москвы

Пожарные спасли четырех человек из горящей квартиры, расположенной в доме на улице Вешних Вод в Москве. О происшествии СМИ сообщил источник в экстренных службах столицы.

Как уточняется, загорелась квартира на 11 этаже в жилом доме на улице Вешних Вод. Из дома началась эвакуация жильцов, из горящей квартиры сотрудники МЧС спасли четырех человек.

Общая площадь возгорания поставляет 30 квадратных метров, передает ТАСС.