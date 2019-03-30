Два владельца парка развлечений задержаны в Ираке после крушения парома

В Иракском Курдистане задержаны два главных владельца парка развлечений "аль-Джазира" в иракском Мосуле после крушения парома, в результате которого погибли десятки человек. Такие данные сообщил телеканал Al-Sumaria, ссылаясь на представителя командования совместными операциями.

Ранее в Ираке по этому делу были задержаны 16 человек, напоминает РИА Новости. Парламент Ирака также утвердил отставку губернатора провинции Найнава, где произошла трагедия.

Задержание владельцев парка произошло при поддержке Иракского Курдистана – они были задержаны сотрудниками службы по борьбе с преступностью в городе Эрбиль на севере Ирака.

Туристический паром перевернулся в реке Тигр неподалеку от района аль-Габат в Мосуле 21 марта текущего года. По предварительным данным, причинами крушения парома стали перегруз и повышение уровня воды в реке. По последним данным, был спасен 61 человек, число погибших составило 96 человек.