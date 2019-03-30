Похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта прошли в городе Брейнтри

В пятницу, 29 марта, в британском городе Брейнтри состоялись похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта. Они прошли после траурной процессии, в которой приняли участие сотни поклонников исполнителя.

Ранее участники группы The Prodigy пригласили фанатов прийти на похороны Флинта. Поклонники со всего мира приехали в Великобританию, чтобы с музыкой, песнями и флагами проводить музыканта в последний путь. В городском районе Бокинг у церкви святой девы Марии, где проходила служба, фанаты оставляли цветы.

Гроб несли до дверей церкви под композицию группы System of a Down, передает РИА Новости. Собака Флинта следовала за процессией. На службе присутствовали только семья и близкие друзья певца, но церемонию транслировали через динамики. С прощальными речами выступили ударник группы Лео Крабтри и актер Пол Кэй.

В начале марта 49-летнего Кита Флинта нашли мертвым в его доме в графстве Эссекс. Создатель и участник Prodigy Лиэм Хоулетт написал на своей странице в Instagram, ч то Флинт покончил с собой.