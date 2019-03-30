Пожар в частном доме в Кузбассе: три человека погибли, двое пострадали

В поселке Шерегеш Кемеровской области в результате пожара в частном доме погибли три человека – женщина и двое детей. Мужчину и еще одного ребенка госпитализировали. О случившемся СМИ сообщили представители пресс-службы следственного управления СКР региона.

Как уточняется, пожар произошел ночью. Хозяин дома почувствовал запах дыма, успел вытащить двух сыновей и покинуть дом. Его супруга и семилетняя дочь, до которых мужчине не удалось добраться, погибли. 13-летний мальчик умер чуть позже в больнице, сейчас под присмотром врачей находится еще один ребенок.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). В настоящее время на месте ЧП работают следователи и эксперты-криминалисты. Пожарные расчеты продолжают тушить огонь. Будут проведены экспертизы для установления причин возгорания и гибели людей, передает ТАСС.

По предварительной информации, причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Очевидцы из соседнего многоквартирного дома сообщили о пожаре около 7 часов утра по местному времени (3:00 по времени Москвы). К моменту прибытия пожарных на место происшествия открытым пламенем горели дом и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.