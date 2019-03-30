НХЛ. Бучневич и "Рейнджерс" обыграли "Сент-Луис" Тарасенко

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги стартовал очередной игровой день. В Нью-Йорке местные "Рейнджерс" принимали команду "Сент-Луис Блюз". Счет открыл российский "музыкант" Владимир Тарасенко, но в итоге победу праздновали хозяева, у которых отличился Павел Бучневич – 4:2.

"Сент-Луис" начал встречу очень уверенно и выиграл первый период за счет голов Тарасенко и Перрона. Однако в дальнейшем забивали только хозяева. Сначала Строум и Бучневич счет сравняли, а в третьем периоде Веси и Крайдер, которому ассистировал наш форвард "рейнджеров", вывели свою команду вперед.