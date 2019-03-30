Власти Венесуэлы усиливают полицейские патрули из-за очередного блэкаута

Очередной блэкаут произошел в Венесуэле. Электроэнергия отключена в 21 регионе — то есть по всей стране. Мобильная связь действует ограниченно. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщила газета El Nacional.

Причины нового отключения пока не известны. Власти страны распорядились увеличить количество патрулей на улицах, опасаясь всплеска преступности, передает телеканал "Россия 24".

Представители национальной федерации работников сферы электроснабжения неоднократно заявляли, что аварии связаны с нехваткой ресурсов для обслуживания. В свою очередь власти Венесуэлы стабильно возлагают ответственность за блэкауты на диверсии со стороны США.

Это четвертое за месяц отключение электроэнергии в стране. В результате одного из них в больнице погиб 21 человек.