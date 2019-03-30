В Лондоне задержали пятерых сторонников "Брекзита"

Пять сторонников Brexit задержаны в Лондоне в ходе так называемого марша в пользу выхода.

Тысячи человек, поддерживающих выход Великобритании из Европейского союза, вышли на демонстрацию в центре Лондона. Участники жгли флаги Евросоюза и устраивали драки, в том числе с полицией.

Именно вчера, 29 марта, Великобритания должна была выйти из состава ЕС. Но депутаты Соединенного Королевства проголосовали за продление сроков Brexit как минимум до 12 апреля, что и возмутило протестующих.