В субботу дизайнер Гера Скандал рассказал подробности срыва New Fashion Week в Москве. По словам хедлайнера, участники мероприятия смогли найти новое место для показа в пятницу.

"Мы собрали других дизайнеров, которые были готовы предоставить свои коллекции, мы всё сделали сами, без помощи организаторов", — пояснил Гера Скандал РИА Новости.

Дизайнерам пришлось заниматься и размещением участников показа, включая детей, в гостинице при помощи префектуры. Как пояснил Гера Скандал, организаторы New Fashion Week собрали около 20 миллионов рублей, но не оплатили ни площадку, ни гостиницу.

По словам дизайнера, договор, который с ним заключили организаторы New Fashion Week, составлен с нарушениями - оформлен на одно лицо, а деньги переводились другому лицу, с которым договора нет и паспортные данные не совпадают с реальными.

Планировалось, что на показе коллекции российских дизайнеров представят дети, пройдя по красной дорожке. Теперь родители участников и дизайнеры намерены заявить в полицию о мошенничестве, а впоследствии вернуть взносы через суд.

Дизайнер Анна Рамакаева рассказала агентству, что ранее организаторы New Fashion Week успешно провели показ в Смоленске, и причин не доверять им не было.