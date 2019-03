В "русской рекламе" ЦРУ нашли ошибку

Пользователи соцсетей нашли ошибку на рекламном плакате, созданном для ЦРУ. Плакат с ошибкой замечен на одной из станций метро в Вашингтоне. На билборде первая часть фразы написана на русском языке: "Ваше владение иностранными языками…", вторая — на английском "…are vitally Important to our national security" (жизненно важны для нашей национальной безопасности). Креативщики, переводившие фразу, допустили ошибку и неправильно использовали форму глагола "to be", спутав единственное и множественное числа подлежащего и сказуемого: "ваше владение важны".

Журналист Дэвид Браннсторм, выложивший фото в своем микроблоге, обратил на это внимание читателей.

Подписчики в комментариях уже написали, что "если бы грамматические ошибки были главным грехом ЦРУ, мы все могли бы расслабиться".