Американцы возвращаются к стратегии времен холодной войны

Армия США осваивает заново технику неожиданного развертывания сил в Европе, популярную в период холодной войны. Недавно она была отработана на военнослужащих 1-го батальона 6-го пехотного полка: полторы тысячи солдат за неделю были переброшены из Эль-Пасо в американском штате Техас в район города Дравско-Поморске на западе Польши.

Американские военные адаптируются к новой стратегии Пентагона, известной как "Динамическое использование сил", пишет официальная газета Минобороны США Stars and Stripes. В рамках этой стратегии американские Вооруженные силы не должны давать противникам передышки, используя непредсказуемые перемещения войск. Во времена холодной войны подобное развертывание войск без предупреждения было одним из главных элементов стратегии противостояния западных военных Советскому Союзу.

До этого различные ротации войск в Европе планировались заблаговременно, но теперь американская армия проверяет свои возможности быстрого перемещения. Время, необходимое на развертывание войск, может составлять и менее недели — для оптимизации этого процесса военные планируют детально разобрать ход этой и будущих быстрых передислокаций, сделав необходимые выводы.