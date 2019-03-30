Мотоциклист скончался после аварии в Калининграде

В пятницу, 29 марта, неподалеку от пересечения улиц Батальной и Ульяны Громовой в Калининграде произошло столкновение легкового автомобиля и мотоциклиста.

На записи, сделанной регистратором очевидца, видно, как водитель Mazda попытался выехать со второстепенной дороги. В тот момент, когда он собирался совершить левый поворот, в легковушку врезался байкер.

Как сообщают очевидцы, водитель двухколесного транспортного средства получил серьезные травмы и скончался на месте ДТП.

Полиции предстоит определить степень вины участников аварии.