Разведчик, внедрявший агентов к бандеровцам, рассказал подробности зверских пыток

90 лет исполнилось выдающемуся советскому разведчику Георгию Захаровичу Санникову, который в 1940-е внедрял агентуру к бендеровцам, тем самым, кто провозгласил "интегральный национализм" ("Нация превыше всего") и воевал сначала с поляками, потом вместе с немцами с Москвой, но еще со своим собственным народом. С этим очень знающим ветераном-разведчиком "Вести в субботу" встретились в пресс-бюро СВР.

- Георгий Захарович, вы же, наверное, невъездной на Украину теперь? Воевали с бандеровцами, с "национальными героями"?

- Думаю, да. Я не собираюсь идти туда. Мне неприятна нынешняя ситуация в связи с их поведением, отношением к людям, к своему народу прежде всего, — отмечает Георгий Санников.

- Давайте вернемся в 40-50-е годы. Вот вы надели бабочку — и в лес воевать с бандеровцами?

- И в лес, а почему нет?

Это сейчас он шутит. А тогда, после войны, он, молодой сотрудник советской госбезопасности, вступил в поединок с теми, кто тогда еще был уверен, что сможет взять реванш: в конце 40-х бойцы ОУН-УПА (запрещено в РФ) еще радостно позировали для снимков. В подземные схроны они спрячутся позже.

"Нас убивали, и мы убивали. Это длилось довольно долго. Если по годам, то это было до конца 1964 года, — говорит Санников. — Все это вместе стоило нашей советской стороне, включая пограничников, внутренние войска, скажем, милицию, 20 тысяч за 9 лет, а Афган у нас меньше".

- Та война, которая была в лесах Западной Украины, это все-таки была война кого с кем? Вроде бы очевидный вопрос: советская власть боролась в бандеровцами.

- Начинали с поляками. Они гнобили 400 лет. И это была сегрегация, где были отдельные вагончики, отдельные шахты для поляков и для украинцев.

Западная Украина никогда не входила в Российскую империю. До Первой мировой войны это — часть Австро-Венгрии. До Второй мировой — часть Чехословакии и Польши. В 1939-м на эти земли пришел Советский Союз, и они вошли в Украинскую ССР. Но в 1941-м немцы включили Западную Украину все-таки в "протекторат" — так стали называть оккупированную Польшу. Рейхскомиссариат "Украина" шел дальше — на Восток. Откуда в 1944 году пришла Красная Армия.

- Сегодняшняя официальная украинская власть вам на это может сказать: "Вот мы всю жизнь бились за независимость. Сначала с поляками, потом с вами, русскими. И что нам тут рассказываете, что нельзя Бандеру выносить на наш щит сегодня? Прекрасный человек".

- Те средства, которые применялись ими, были ужасными. Что такое вогнать в человека 8 бутылок?! – говорит Георгий Санников.

- А что значит вогнать 8 бутылок?

- Через анальное отверстие. Был такой руководитель по прозвищу Смог, а так он был Никола Козак. Это был чудовищный человек. Он изобрел станок, в который закладывался человек в перевернутом виде, его били по пяткам, пока он не мочился кровью. Как рассказывал потом один из последних руководителей подполья, с ним работал Кук Василий про прозвищу Лемеш. Это был умный человек, а потому опасный. Но он попал в нашу западню. Сам Кук мне говорил, что когда увидел станок, он пришел в такое состояние, что сказал: "Если бы меня заложили в этот станок, то я бы назвал бы себя кем угодно. Вот такие пытки. Они были непереносимы.

На фото — последний командир УПА (запрещена в РФ) Васыль Кук-Лемиш. Тогда его взяли. А вот он же в 2006-м — с именным оружием от "Союза офицеров Украины". Это он же с еще одним бывшим командиром ОУН-УПА. А вот с ним и наш собеседник, который разрабатывал обоих. Они встретились уже в этом веке.

"Я их неплохо знаю, я с ними тесно работал. Такова была моя оперативная судьба. Я прошел эту школу", — сказал Санников.

Но была и другая Украина. Даже Западная. В знаменитом фильме украинца Александра Довженко — о том, как на запад Украины в 1939 году пришла Красная Армия. Никакие не постановочные кадры, как многие тепло встречали красноармейцев после всего того, что перенесли под поляками. Но все, конечно, было не так просто.

- Часто говорят, что есть западно-украинский проект и зря Сталин взял те земли, которые ни дня не входили даже в Российскую империю. Есть другая Украина, которой это не нужно. Давайте все-таки вглядимся в Западную Украину, где вы служили после войны. Местные люди, они что, все 100% бандеровцами были?

- Нет, конечно, — подчеркнул Георгий Санников.

- А может быть, не нужно было в 1939 году присоединять Западную Украину?

- Нам деваться было некуда. Мы отодвигали границы, знали, что будет война.

- В Советский Союз тогда вошел край, который ни дня даже в Российскую империю не входил. Западная Украина реально была другая.

- Да, особенно Волынь.

- И это получилась такая бомба замедленного действия?

- Да.

Вот они, другие кадры — июнь 1941-го, когда запад Украины восторженно встречал уже немецкую армию. Но дело не только в том, что за два предвоенных года успела учудить советская власть: с коллективизаций, репрессиями, депортациями. Это осуждено и в России. Дело в том самом "интегральном национализме" Бандеры, идеи которого так были похожи с идеологией Гитлера.

- Почему сегодня, когда население Украины отнюдь не та крестьянская масса с двумя-четырьмя классами образования, какой она была тогда, когда огромное количество людей обладает высшим образованием, минимум средним, эти националистические идеи и методы вновь охватили такое большое количество людей?

- Это проект американский — с использованием тех сил, которые сегодня хорошо были подготовлены, в частности, на Западной Украине, — уверен Санников.

В данном случае в наш собеседник говорит именно как бывший сотрудник спецслужб. На еще одном уже послевоенном фото — ставший работать под контролем КГБ Мирон Матвиейко. А вот радиостанция, по которой он связывался тогда уже с западными разведками. А вот, кстати, отряд УПА, который прорвался после войны на Запад через Чехословакию. Окружают украинских националистов военные США. Националисты ценили любых союзников.

- А они вам на это скажут, что связка с Гитлером была связкой с дьяволом, но во имя независимости.

- Не было у них связки с Гитлером. Гитлер быстро сломал им голову. Когда они в 1941 году вошли во Львов, провозгласили себя независимыми, то были арестованы, — напомнил Георгий Санников.

С Гитлером националисты действительно жестоко просчитались: не учли, что для него любые славяне были низшей расой. Но и то, что они стали воевать на два фронта (против Гитлера и против Советов) — скажем так, преувеличение. Поляков резали, русских резали. Близких себе нацистов...

"Ни одного зафиксированного аккуратными немцами случая гибели, умерщвления и просто расстрела, где в боях погибли хоть один немецкий солдат, нет", — сказал Георгий Санников.

И уже тем более это касалось созданной немцами в параллель с УПА украинской дивизией СС "Галичина". Резали своих же – украинцев.

- При малейшем подозрении брали в разработку, допросы и ликвидация. Удавкой. И сегодняшняя Украина в лице их «батальонов смерти», назовите, как хотите их, применяет этот способ умерщвления. Сегодняшний украинский националист может сказать: "Какие такие потери мирного населения от рук бандеровцев? Это Советы списали на нас свои злодеяния". Было 30 с лишним тысяч ими убиенных, — рассказал Георгий Санников.

- И это были местные люди?

- Местные. Все из Восточной Украины: приехавшие учителя, фельдшеры. Я никогда не забуду страшный случай, который произошел в 1948 году. В хату пришли люди и на глазах у детей убили зверски родителей. Я знал этих мальчика и девочку, которых привели потом в сознание. С ними работали долгие годы. На глазах у детей убивали их родителей, учителей.

- А какие были масштабы гибели мирного населения от их рук?

- Чудовищные.

После Украины наш собеседник отправился по линии советской внешней разведки в Германию.

- Вы же хорошо и Германию знаете, много лет там работали: почему европейцы поддержали Майдан? Они же видят, что помимо лозунгов "Украина — це Европа" власть никакая не европейская, никакие ни либералы, никакие не демократы, то, что нравится европейцам. Но Европа их бережет, почему?

- Да. Потому, что есть команда из "вашингтонского обкома", — подчеркнул Георгий Санников.

- Значит, речь не о правах человека, а это абсолютно блоковая история?

- Абсолютно. Их купили за стеклянные бусы и печеньки.

- Но это же стыдно!

- Стыдно.

По прошлому опыту полковник Санников предупреждает, чего еще можно ждать от националистов, если они поймут, что их позиции слабеют. "Тактика менялась, тактика со временем, были обращения, не только к населению местному, но и к нашим военным. Националисты выходили с предложениями о перемирии: дайте нам три места в правительстве, скажем, в МВД, Министерстве образования", — сказа Санников.

- Губа не дура.

- Да. Но они не получали желаемого, естественно.

- Подводя итоги и глядя уже на сегодняшний день, конечно, это внутреннее дело украинцев, как договариваться друг с другом, это их страна, но Украина — соседка Европы, России, поэтому нам всем, мягко говоря, интересно, чем же это все закончится. Сейчас есть два абсолютных разных полюса. Есть вот этот национализм, который перешагнул границы Западной Украины, также есть дончане и луганчане, которые слышать об этом ничего не хотят. Украина как-то договориться сама с собой может?

- С Донецком и Луганском? Это невозможно, — считает Санников.

- А в оставшейся части Украины?

- Можно. Я уверен, что можно, но это большая работа. И вести ее надо, не показывая дурость их и глупость. Четверть века прошло, выросло поколение тех, кто уже отравлен националистическим ядом. Это страшная картина, которая сегодня есть на Украине.

- Десятилетия, похоже, уйдут теперь?

- Да, десятилетия.

- Нынешние выборы на Украине что-то решают?

- Нет. Это моя точка зрения.