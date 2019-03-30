Профильные министерства и ведомства займутся ценами на авиабилеты и топливо

Правительство России поручило вице-премьерам Максиму Акимову и Дмитрию Козаку координировать мониторинг цен на авиабилеты и авиатопливо. Кабинет министров принял это решение на заседании 28 марта, пишет "Интерфакс".

В течении месяца ФАС, Минтранс, Минэнерго и Минфин должны предложить правительству меры по "недопущению их существенного роста".

Ранее во время посещения Крыма президент России Владимир Путин подверг сомнению справедливость ценообразования на билеты, ведь "компьютер считает так, как выгодно авиакомпаниям".

"Нет уверенности — не только у меня, но и у специалистов отрасли, что компьютер считает справедливо, поскольку его настраивают люди", — заявил Путин в ответ на жалобу жителей Крыма на дорогие перелеты.

Президент отметил, что "Минтранс работает" над разрешением проблемы. Со своей стороны, ФАС России сообщила 13 марта, что рост цен на авиабилеты в начале 2019 года не превысил 5 процентов. Основной причиной удорожания стал рост цен на авиатопливо.