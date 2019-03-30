Гибель Салы: пилот не имел права управлять самолетом из-за дальтонизма

Дэвид Ибботсон – пилот потерпевшего крушение самолета с футболистом Эмилиано Салой на борту не имел права управлять воздушным судном в ночное время. По некоторым данным, он страдал дальтонизмом.

Проблема с различением цветов является одним из пунктов, который запрещает пилотам перевозки в ночное время. Как информирует "Спорт-экспресс" со ссылкой на BBC Wales, Ибботсон мог совершать перелеты исключительно днем.

Тем не менее, пилот поднял судно в воздух за 1 час 10 минут до наступления темноты. Расследование данного дела продолжается, а рейс из Нанта в Кардифф в дальнейшем может быть признан нелегальным – у Ибботсона просто не было лицензии для полетов ночью.

Напомним, что футболист Эмилиано Сала в январе стал игроком "Кардифф Сити", перейдя из французского "Нанта". Самолет, на котором он летел в столицу Уэльса, потерпел крушение над проливом Ла-Манш.