Скелетонист Третьяков завоевал золото чемпионата России

В Сочи близится к завершению чемпионат России по скелетону. В субботу, 30 марта, определился новый чемпион России. Им стал Александр Третьяков, который по итогам двух попыток продемонстрировал результат в 1 минуту 53,54 секунды.

Серебряным медалистом чемпионата России стал Евгений Рукосуев, отставший от победителя на 0,25 секунды. Бронзовую медаль завоевал Никита Трегубов. Его отставание от Третьякова составило 0,38 секунды.

Чемпионат России по бобслею и скелетону завершится в воскресенье, 31 марта.