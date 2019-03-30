Рогозин на украинском описал самолет "не для олигархов"

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ответил подписчику в своем микроблоге на украинском языке. Отвечая на замечание подписчика о новом самолете Ту-204-300, который критиковал дизайн салона, назвав его "убожеством", Рогозин написал, что самолет предназначен для транспортировки космонавтов, а не для "ваших українських олiгархiв". Подписчик в ответ написал, что он гражданин России и ему, как патриоту, стыдно, что салон современного российского самолета напоминает салон дешевой иномарки из 90-х.

Самолет Ту-204-300 – это современный магистральный двухдвигательный самолет с высокой топливной экономичностью и уровнем комфорта. Является первым современным отечественным самолетом, способным совершать длительные перелеты без промежуточных посадок для дозаправки. При использовании в пассажирских перевозках Ту-204-300 сократит время полета от Владивостока до Москвы до девяти часов.

Лайнер, доставленный на космодром, будет использоваться для доставки экипажей космонавтов на Байконур и Восточный. Самолету присвоено имя конструктора Сергея Королева. В ближайшее время ожидается поставка еще одного лайнера — "Юрия Гагарина". В настоящее время для этих целей используются самолеты Ту-134, которые в 2009 году были переданы от Министерства обороны России.