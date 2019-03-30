Австралийский дипломат поведал о "магической роли" Москвы

Март и Москва "играют магическую роль" в жизни покидающего Россию посла Австралии Петера Теша. Об этом рассказал на сайте дипмиссии сам дипломат.

По его словам, в марте 1989 года он начал свою дипломатическую карьеру в качестве третьего секретаря посольства Австралии в Москве, прослужив в этой должности три судьбоносных для России года. По словам Теша, это были времена перемен и важных для нашей страны реформ, за которыми ему посчастливилось наблюдать лично. Спустя 27 лет, в марте 2016 года, Теш вернулся в Москву уже в качестве посла, а в марте 2019 года – ровно через 30 лет после своего первого назначения — здесь же в Москве он завершает свою дипломатическую карьеру.

Последние три года Петер Теш называет одними из самых интересных в его жизни. В частности, в условиях непростой политической ситуации он и его коллеги прилагали усилия, чтобы сохранить имеющиеся связи и развить новые в сферах, представляющих взаимный интерес.

В 2017 году отмечалось 75-летие дипломатических отношений между Россией и Австралией, а в 2018 году в России проходил чемпионат мира по футболу. Тогда суммарное количество приехавших в Россию австралийцев, по оценкам посольства, составило 27 тысяч человек, что стало огромной нагрузкой для консульского отдела дипмиссии — и он с ней блестяще справился. Единственные сложности, с которыми столкнулись в России гости из Австралии, по словам посла Теша, были связаны с тем, что в городах, где играла австралийская сборная, заканчивались запасы пива.

Покидать Москву, говорит дипломат, ему очень грустно, но в будущем он намерен и очень надеется возвращаться в Россию. "Поэтому не прощайте, а до свидания!" — говорит он.

До прибытия нового посла посольство Австралии в Москве возглавит временная поверенная в делах Джилл Коллинз. "Диплокоты" посла, по его словам, "нашли новый дом и хорошую семью, которую полюбят они и которая будет любить их".