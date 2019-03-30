Опасный маневр спровоцировал ДТП с пострадавшими в Сочи. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент аварии, произошедшей утром в субботу, 30 марта, в Вардане – поселке, входящем в состав Лазаревского района Сочи.

Судя по кадрам, водитель "Лады" попытался с ходу повернуть налево с пересечением полосы встречного движения. Маневр оказался неудачным – на "встречке" в него врезалась другая легковушка.

Местные СМИ сообщают, что в результате ДТП есть пострадавшие, на месте столкновения работали несколько бригад скорой медицинской помощи.