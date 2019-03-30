Выборы президента Украины. YouTube-стрим Ольги Скабеевой и Евгения Попова 31 марта

В воскресенье 31 марта ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов проведут стрим-марафон, посвященный выборам президента Украины.

На YouTube-канале "60 минут" с 19:30 по московскому времени зрители смогут следить за подсчетом голосов. Предварительные итоги и ход голосования будут комментировать гости — журналисты и политологи.

Для эфира Ольга Скабеева и Евгений Попов подготовили комментарии кандидатов на высший пост в государстве и оценки экспертов.

Зрители канала получат сведения из Центральной избирательной комиссии Украины и предвыборных штабов в режиме онлайн. Задать вопрос перед стримом в воскресенье можно уже сейчас в чате трансляции.