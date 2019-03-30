Мэйвезер-младший намерен вернуться на ринг

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер-младший в ближайшее время может вернуться на ринг. Возобновить профессиональную карьеру американец может боем против Мэнни Пакьяо или Эдриэна Бронера.

О намерении Флойда и его потенциальных соперниках сообщил его отец – Флойд Мэйвезер-старший, информирует Спортс.Ru со ссылкой на Helen Yee Sports. При этом он выразил уверенность в том, что его сын одержит победу и на одним соперником, и над другим.

Напомним, что последним на данный момент боем Мэйвезера-младшего был поединок против ирландца Конора Макгрегора. Тогда американец одержал победу техническим нокаутом. Всего же в его активе 50 поединков, каждый из которых завершался его победой, а 27 из них – нокаутом.