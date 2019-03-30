Логинов – первый в гонке преследования чемпионата России по биатлону

Александр Логинов стал победителем мужской гонки преследования в рамках чемпионата России, который проходит в Тюмени. Спортсмен, представляющий Тюменскую область, проехал дистанцию в 12,5 километров за 32 минут 10,8 секунды при четырех промахах.

Серебряную медаль завоевал Вадим Филимонов из Ханты-Мансийского автономного округа. Его отставание составило 14,3 секунд. На огневых рубежах он смазал лишь один выстрел. Замкнул пьедестал представитель Новосибирской области Максим Буртасов, с отставанием в 18,7 секунды и одном промахе на стрельбе.

Отметим, что накануне прошла гонка преследователей среди женщин. Победу одержала Лариса Куклина. Теперь согласно программе чемпионата России, биатлонистам предстоит провести масс-старты. Гонки среди мужчин и женщин состоятся в воскресенье, 31 марта.