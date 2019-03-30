Ил-112В успешно совершил первый полет

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В, построенный в рамках контракта с Минобороны России, завершил свой первый полет. Экипажем командовал шеф-пилот ПАО "Ил" Герой России Николай Куимов, самолет Ил-112В сопровождал самолет-лаборатория Ил-114Л.

Полет прошел штатно.

На земле летчиков встречали зампредседателя правительства Юрий Борисов, руководители Минобороны России, Минпромторга РФ, ПАО "ВАСО", ПАО "Ил", ПАО "ОАК".

Парк военно-транспортной авиации нуждается в обновлении, требуется более ста самолетов, и это будет продукция отечественного авиастроения, заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Вице-премьер, курирующий ОПК, Юрий Борисов указал, что Ил-112В может использоваться для решения как военных, так и гражданских задач. Это полностью российский самолет, и общая задача – сделать самолет, которому на международном рынке не будет равных, передает РИА Новости.

Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по созданию Ил-112В ведутся с 2014 года. Он должен заменить Ан-26, который превосходит по большинству параметров на 30-40%.