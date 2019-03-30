Лыжи. Тюмень намерена принять этап Кубка мира

Власти Тюменской области сообщили о намерении принять в центре "Жемчужина Сибири" этап Кубка мира по лыжным гонкам на сезоны 2020/21 и 2021/22. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о подаче соответствующей заявки.

"Несмотря на то, что у нас пока не проводятся международные турниры, "Жемчужина Сибири" востребована и вся ее инфраструктура готова для проведения соревнований на самом высоком уровне, — приводит слова Моора "Тюменская арена". – Мы подготовили письмо, в котором подтверждается, что регион готов принять этап Кубка мира в сезонах 2020/21 и 2021/22".

Губернатор Тюменской области также отметил, что поданная заявка согласована с Федерацией лыжных гонок России.