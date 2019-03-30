"Енисей" завершил матч с "Рубином" ничьей

В российской премьер-лиге по футболу стартовал 21 тур. В Красноярске на стадионе "Центральный" местный "Енисей" завершил ничьей матч против казанского "Рубина". По итогам 90 минут встречи был зафиксирован счет 1:1.

Хозяева поля усложнили себе задачу по добычи необходимых им очков после того, как в концовке первого тайма Фегор Огуде буквально за минуту схлопотал две желтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве.

Казанца не преминули этим воспользоваться и на исходе часа игрового времени защитник казанцев Хорен Байрамян вывел "Рубин" вперед. Однако подопечные Дмитрия Аленичева с честью вышли из непростого положения и на 72 минуте Али Гаджибеков восстановил статус-кво. В оставшееся время соперники голов не забили – как итог, 1:1.

"Енисей" после ничьей с казанцами набрал 12 очков и по-прежнему замыкает турнирную таблицу чемпионата России, находясь на 16 месте. "Рубин" же с 29 баллами располагается на "экваторе" таблицы РПЛ – восьмой строчке.