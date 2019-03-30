Пассажирский автобус снес бетонный столб в Пензе. Видео

Водитель пассажирского автобуса в Пензе не заметил столб из-за того, что был ослеплен солнцем – момент столкновения маршрутного транспортного средства с бетонным препятствием попал на видео.

В минувшую пятницу, 29 марта, мужчина, управлявший автобусом, следовавшим по маршруту № 70 устроил аварию – протараненный им столб не выдержал напора и рухнул, на проезжую часть, "разбросав" вокруг оборванные провода.

В результате инцидента никто не пострадал.