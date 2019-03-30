Песков: Трамп пока не просил о разговоре с Путиным

Администрация американского президента Дональда Трампа пока не запрашивала телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Трамп завил на пресс-конференции во Флориде, что может обсудить с Путиным и с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином ситуацию в Венесуэле. До этого помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что его шеф пока не намерен проводить телефонные переговоры с российским лидером.

Накануне ситуация в Венесуэле обсуждалась в числе других вопросов на совещании президента России с постоянными членами российского Совбеза, передает ТАСС. Подчеркивалось, что непрекращающиеся заявления ряда государств о намерении и дальше вмешиваться во внутренние дела Боливарианской Республики мешают преодолению внутриполитических проблем в этой стране.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении Москвы в связи с прибытием российских военных в Венесуэлу. Два самолета с российскими военнослужащими 23 марта прибыли в аэропорт под Каракасом. По информации местных СМИ, всего в Венесуэлу прибыли 99 российских военных для проведения консультаций по военно-техническому сотрудничеству, также было доставлено 35 тонн груза.

После этого американский президент Дональд Трамп заявил, что российским военным необходимо покинуть Венесуэлу. В Кремле в ответ отметили, что третьим странам не следует беспокоиться о двусторонних отношениях Москвы и пытаться указывать России. В МИД России подчеркнули: нахождение российских военнослужащих в Венесуэле регулируется двусторонним соглашением о военно-техническом сотрудничестве.