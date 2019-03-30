Приговоренный к шести годам тюремного заключения гражданин Украины Павел Гриб прекратил голодовку, объявленную пять дней назад.

Ранее сообщалось, что 22 марта Гриб был приговорен к лишению свободы за призывы к терроризму и склонению к теракту в Сочи. Через три дня после объявления приговора Гриб начал голодовку в знак протеста. Однако 30 марта прекратил ее, чтобы избежать ухудшения здоровья, сообщил ТАСС председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ростовской области Леонид Петрашис.

На время голодовки Гриб содержался в отдельной камере, требовал визита к нему украинского омбудсмена Людмилы Денисовой и медобследования с привлечением независимых украинских экспертов.

После разъяснительной беседы Гриб написал заявление о прекращении голодовки. Его привезли на обследование в Межобластную больницу ФСИН № 19. На данный момент Гриб в оперативном лечении не нуждается, состояние здоровья его таково, что он может по-прежнему содержаться под стражей.

В 2017 году Гриб, проживая на территории Украины, склонял через интернет одну из сочинских старшеклассниц привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере в школе. Гриб подробно инструктировал школьницу — как изготовить самодельное взрывное устройство, куда и как его заложить и привести в действие. В августе того же года Гриб, являвшийся членом экстремистской организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона" (запрещена в России) был задержан на территории Белоруссии и этапирован в РФ.