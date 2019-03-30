Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Наиболее стабильные сферы труда в России назвали во ВНИИ труда Минтруда РФ.

Это промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит. Постоянством отличаются социальная сфера и IT-технологии.

Уверенно чувствует себя квалифицированный персонал в ЖКХ, сельском хозяйстве и рыболовстве, хотя для топ-менеджеров риск сокращений высок.

Сфера администрирования из-за внедрения цифровых технологий под угрозой, то же касается банковской сферы и страхования. Онлайн-сервисы заменяют персонал, и этот тренд будет продолжаться.

Поэтому сейчас, когда запрос на высокий уровень квалификации, заявлен как никогда четко, эксперты советуют повышать свое профессиональное мастерство, передает RT.