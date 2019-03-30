Выписаны семеро из восьми отравившихся в бассейне детей

Семеро из восьми детей, которые отравились хлором в бассейне в Татарстане, в субботу, 30 марта, выписаны из больницы. Одна девочка пока остается под наблюдением врачей, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики, перед выпиской всех пострадавших осмотрел главный токсиколог Татарстана.

Восемь детей в возрасте от 8 до 12 лет оказались в больнице в минувшую пятницу, 29 марта, после посещения бассейна "Дулкын" в поселке Балтаси. У них были выявлены признаки отравления хлором. Детей сразу же отвезли в Балтасинскую центральную районную больницу.

Кроме того, после посещения того же бассейна к врачам обратились двое взрослых, которые пожаловались на ухудшение самочувствия: кашель, тошноту, головокружение и сухость во рту. После медицинского осмотра они были отпущены на амбулаторное лечение.

Работу бассейна временно приостановили. Сотрудники Следственного комитета РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. О ситуации были проинформированы глава Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр республики Алексей Песошин.