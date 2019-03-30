Бокс. Головкин узнал имя своего следующего соперника

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин свой первой бой по контракту со стриминговым сервисом DAZN проведет с Брендоном Адамсом – победителем шоу Contender. Поединок состоится 8 июня 2019 года.

29-летний Адамс за свою карьеру одержал 21 победу, 14 из которых нокаутом. Также у него два поражения. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Boxing247, выбор соперника основывается на том, что третьим возможным соперником Головкина может стать Сауль Альварес, и задача промоутеров боксера из Казахстана довести своего подопечного к этому поединку без поражений.

Напомним, что предыдущим соперником Головкина был как раз Альварес и тогда победа раздельным решением судей досталась мексиканцу.