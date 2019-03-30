Козак не опасается роста цен на топливо

Правительство России не опасается повышения цен на топливо на внутреннем рынке с 1 апреля, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Основания не испытывать таких опасений властям дает действующий с 1 января механизм так называемого налогового маневра, отрицательного демпфирующего акциза, который экономическим способом сдерживает цены.

Одним из источников компенсации корректировки демпфера, по словам Козака, станет введение дополнительных акцизов на газойль — промежуточную фракцию переработки нефти, используемую в основном для производства дизельного топлива. Другие источники компенсации будут обсуждаться на следующей неделе в правительстве, отметил он. При этом налог на добычу полезных ископаемых, вероятно, меняться не будет.



Власти ранее согласились скорректировать формулу демпфирующего механизма, из-за которой с начала года нефтяники жаловались на убытки. Изначально демпфер был придуман для компенсации нефтяникам разницы между внутренними и экспортными ценами на топливо, но из-за низкой экспортной альтернативы компании отрасли были вынуждены доплачивать в бюджет. Корректировка механизма потребует дополнительных расходов бюджета, передает ТАСС.

По итогам работы нынешнего Красноярского экономического форума, проходящего с 28 по 30 марта, подписаны соглашения на сумму около 600 миллиардов рублей, рассказал Козак. В основном это соглашения вокруг комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", передает РИА Новости.

Комплексный проект "Енисейская Сибирь" реализуется на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы. В него включены 32 инвестиционных проекта с общей заявленной инвестиционной стоимостью свыше 1,8 триллиона рублей на период 2019-2027 годов и свыше 3,5 триллиона рублей на период 2019-2035 годов. Проект