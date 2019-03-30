Великолепный самолет: к Ил-112В вопросов нет

Шеф-пилот корпорации "Ил" Николай Куимов после первого полета за штурвалом Ил-112В назвал самолет "великолепным".

"Вопросов к нему нет, полет прошел хорошо", — рассказал Герой России Куимов РИА Новости.

Президент ОАК Юрий Слюсарь поблагодарил всех участвовавших в создании военного транспортника и сообщил, что готов приказ о постройке и подключении к испытаниям еще двух самолетов.

"Еще много предстоит сделать в этом проекте, но первый полет — это значит проект состоялся", — заявил Слюсарь.

Для удовлетворения заказа Минобороны России и оптимальной загрузки заводов поставлена задача запустить серию из 12 Ил-112В.

Ил-112В — легкий военно-транспортный самолет для эксплуатации в плохо оборудованных аэропортах. Ил-112В сможет работать в самых сложных климатических условиях.