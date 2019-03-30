Саакашвили заявил, что жевать галстуки начал еще в детстве

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили раскрыл секрет своей "новой диеты". По его словам, избавиться от лишнего веса в последнее время ему помог отказ от жевания галстуков.

Саакашвили, жующий галстук, стал интернет-мемом в 2008 году в дни осетинского конфликта. Во время интервью с журналистами BBC у Саакашвили зазвонил мобильный телефон. Разговаривая с собеседником, Саакашвили начал жевать собственный галстук. Кадры с жующим грузинским лидером вышли в ближайшем выпуске новостей. Психиатры объяснили такое поведение повышенным уровнем тревожности, утратой контроля над поведением и страхом. А политики шутили, что с Саакашвили лучше проводить переговоры в формате "без галстуков". Сцена жевания галстука вошла в фильм "Пять дней в августе", где роль Саакашвили сыграл голливудский актер Энди Гарсия. Грузинские предприниматели выпустили съедобные галстуки, сделанные из алычовой пастилы, и продавали их по 5 лари (порядка 120 рублей).

В недавнем интервью журналисту Дмитрию Гордону Саакашвили признался, что привычка жевать галстуки у него с детства. Эту "привязанность" он впервые заметил за собой в пионерском лагере "Артек". Привычка сохранилась и во взрослой жизни, поэтому Саакашвили шутит, что только после исключения галстуков из рациона ему удалось сбросить лишние килограммы.