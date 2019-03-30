Смертельное ДТП на Невском: возбуждено дело

Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по факту дорожной аварии на Невском проспекте в Северной столице. В результате ДТП погиб один человек.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУМВД, в настоящее время следственные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Авария произошла в субботу, 30 марта, около 7 часов утра. Машина Hyundai Genesis двигалась с высокой скоростью по Невскому проспекту со стороны площади Восстания. Проигнорировав красный сигнал светофора, Hyundai столкнулась на перекрестке Невского и Литейного проспектов с "Газелью", выезжавшей с Литейного проспекта.

После этого Hyundai вынесло на полосу встречного движения, где она лоб в лоб столкнулась с автомобилем Volkswagen, затем вылетела на тротуар, где сбила пешехода. В результате ДТП водитель Volkswagen скончался, водителя Hyundai, а также двух пассажиров Volkswagen и пешехода отвезли в больницу. Момент аварии запечатлел регистратор очевидца.

По данным интернет-издания "Фонтанка", за рулем Hyundai находился 34-летний Артур Асатуров из Армении, который управлял автомобилем без прав. Журналистам удалось выяснить, что водителя неоднократно штрафовали за нарушение правил дорожного движения, в том числе и в нетрезвом виде.