"Калгари" нацелился на двух российских хоккеистов

Клуб Национальной хоккейной лиги "Калгари Флэймз" намерен подписать контракты с двумя российскими игроками. Речь идет о защитнике "Локомотива" Александре Елесине и форварде "Магнитки" Андрее Чибисове.

У обоих игроков есть предложения от других клубов – так, Чибисова по ходу сезона КХЛ просматривал "Виннипег Джетс". Однако, как сообщает "Спорт-экспресс", самым вероятным из всех имеющихся у хоккеистов вариантов является именно "Флэймз".

Напомним, что накануне стало известно о том, что в заокеанский чемпионат переберется еще два хоккеиста из клубов Континентальной хоккейной лиги.