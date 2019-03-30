Тема:
Ситуация вокруг КНДР 1 час назад
Странное предложение: Трамп решил показать Киму, кто в доме хозяин
Если американский президент Дональд Трамп действительно призвал лидера КНДР Ким Чен Ына передать Соединенным Штатам ядерное оружие, то он абсолютно не осознает всей сути проблемы, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его мнению, подобные требования Трампа объясняет итоги саммита в Ханое, названного прессой провальным.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что американский президент потребовал у корейского лидера передачи ядерного оружия. В частности, агентство Reuters утверждает, что изучило документ, написанный на английском и корейском языках. По версии агентства, его Трамп передал Киму в отеле "Метрополь" накануне переговоров. В нем содержался прямой призыв к передаче ядерного оружия Пхеньяна и топлива для бомб Америке. В документе предлагается "ливийская модель" денуклеаризации, которую Северная Корея неоднократно отвергала. Северную Корею призывали представить всеобъемлющую декларацию о своей ядерной программе и предоставить полный доступ к ней американским и международным инспекторам; остановить все связанные с реализацией программы действия и строительство любых новых объектов; ликвидировать всю ядерную инфраструктуру; и перевести всех ученых и техников в области ядерной программы на коммерческую деятельность.
Аналитики считают, что Ким мог бы посчитать эти требования оскорбительными и провокационными.
Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27—28 февраля. Переговоры лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына завершились без подписания каких-либо документов. Трамп объяснял срыв переговоров требованием Северной Кореи полной отмены санкций.
"Это весьма странная инициатива", — цитирует Косачева "Интефакс". Эксперт полагает, что подобные документы свидетельствуют о тотальном непонимании американцами и сущности проблемы, и северокорейской психологии в частности.
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал требования о передаче США ядерного оружия противоречащим международному праву. "Они нарушают все мыслимые и немыслимые нормы!" — сказал Клинцевич и напомнил, что подобные вопросы регулируются по нормам международного права. Требование же, выдвинутое Америкой, больше похоже на попытку сделать КНДР послушным вассалом США.
"Так в дипломатии не поступают", — резюмировал сенатор, добавив, что США стараются всем показать, "кто в доме хозяин".
"Ливийская модель" денуклеаризации была предложена в 2004 году. Согласно ей компоненты ядерной программы Ливии были отправлены в Соединенные Штаты. Спустя семь лет Соединенные Штаты приняли участие в военной операции под руководством НАТО, а лидер Ливии Муаммар Каддафи был свергнут повстанцами и растерзан толпой.
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