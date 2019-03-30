Гол Антона Миранчука принес "Локомотиву" победу над "Динамо"

21 тур чемпионата России по футболу продолжился в подмосковных Химках, где "Динамо" на своем временно домашнем стадионе "Арена-Химки" принимало "Локомотив". Встреча завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу "красно-зеленых".

"Динамо" навязало действующему чемпиону России упорную борьбу и имело несколько моментов для того, чтобы поразить ворота Гильерме, но каждый раз "бело-голубым" немного не везло. Железнодорожники же в первой половине встречи существенных моментов не имели.

А вот уже после перерыва подопечные Юрия Семина смогли забить – на 63 минуте игроки "Локо" получили право на пробитие пенальти после того, как в штрафной был сбит защитник Владислав Игнатьев. С 11-метровой отметки точен был Антон Миранчук, удар которого и решил исход поединка.

"Локомотив" благодаря гостевой победе в Подмосковье набрал 38 очков и вышел на второе место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Подопечные Дмитрия Хохлова остались с 23 очками и занимают 12 строчку в РПЛ.