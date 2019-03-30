ОАК докапитализируют для производства Ил-114-300

Объединенная авиастроительная корпорация получит 2,22 миллиарда рублей на инвестиции в объекты производственной инфраструктуры и послепродажного обслуживания модернизированного Ил-114-3300. Такое распоряжение подписал российский премьер Дмитрий Медведев.

До 2021 года планируется ввести в эксплуатацию 8,5 тысячи квадратных метров производственных площадей.

Финансирование позволит обеспечить разработку и серийное производство турбовинтовых самолетов Ил-114-300, предназначенных для перевозки до 70 пассажиров или до 7 тонн грузов на региональных авиалиниях.

Опытный образец построят в 2019 году. Начало серийных поставок запланировано на 2022 год, передает ТАСС.