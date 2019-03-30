Мединский не собирается никого "в светлое будущее тащить насильно"

Большая часть актеров ярославского Театра драмы имени Волкова выступила в поддержку проекта объединения с Александринским театром, заявил министр культуры России Владимир Мединский.

Ссылаясь на руководство ярославского театра, он рассказал, что обращение в Минкультуры с просьбой ускорить процесс объединения двух театров подписали около 80 процентов сотрудников труппы театра имени Волкова. А в Александринке таких подписантов — 100 процентов, отметил министр.

По словам Мединского, с предложением об объединении ярославского Театра драмы имени Волкова и петербургского Александринского театра в единый театральный комплекс — Первый национальный театр — выступили художественные руководители обоих учреждений. Оно прорабатывалось в обоих театрах, потом пришло в министерство. Там оно понравилось.

"Подчеркиваю: это не административное решение. Поэтому со стороны министерства мы не собираемся вообще никого "за советскую власть" агитировать и "в светлое будущее" тащить насильно", — сказал Мединский, слова которого цитирует РИА Новости.

Минкультуры издало приказ об объединении театров, но премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приостановил его действие, поручив Мединскому сначала обсудить эту идею с общественностью. В министерстве заявили, что выполнят поручение безоговорочно. Между тем губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов высказался против объединения Волковского театра в Ярославле и Александринского театра в Санкт-Петербурге. "Разделяю возмущение ярославцев", — написал он в своем Facebook.