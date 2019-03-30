Формула-1. Квят замкнул десятку лучших на третьей практике в Бахрейне

Гран-при Бахрейна продолжился в субботу на автодроме "Сахир". Состоялась третья свободная практика, лучшее время на которой продемонстрировал пилот Ferrari Шарль Леклер. Его время составило 1.28,846 секунды.

Второе время – у напарника француза по Ferrari Себастьяна Феттеля, а замкнул тройку лучших результатов действующий чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон из Mercedes. Отметим, что пилоты итальянской команды оккупировали первые два места на каждом из трех свободных заездов.

Единственный российский гонщик чемпионата Даниил Квят из Toro Rosso по-прежнему стабилен – он вновь занял 10 место. Его коллега по команде Александер Албон – 17-й.

Вечером субботы состоится квалификация этапа, а сама гонка пройдет в воскресенье, 31 марта.