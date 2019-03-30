РПЦ надеется на нового украинского президента

Митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" рассказал об ожиданиях Русской православной церкви от будущего президента Украины. Выборы главы исполнительной власти пройдут на Украине 31 марта.

Председатель Отдела внешних церковных связей заявил, что РПЦ ожидает прекращения религиозных преследований на Украине.

"Президент Украины показал себя гонителем церкви. Те главы государства, который проявили себя как гонители церкви, никогда свою жизнь хорошо не заканчивали", — отметил митрополит.

Впрочем, отметил митрополит Иларион, ряд кандидатов в президенты Украины поддерживают политику Порошенко. В случае победы одного их них не стоит ожидать восстановления попранных "основополагающих свобод украинских граждан".

После создания раскольнической Православной церкви Украины процесс захвата храмов канонической Украинской православной церкви усугубился. С 2014 года радикалы уже захватили десятки храмов.