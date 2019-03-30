Касаткина включена в сборную России на матч Кубка Федерации

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил состав женской сборной России на предстоящий матч Кубка Федерации против команды Италии. В состав включены Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Наталья Вихлянцева и Анастасия Потапова.

"Состав с капитаном команды Игорем Андреевым утвержден, — приводит слова Тарпищева ТАСС. – В него вошли Касаткина, Вихлянцева, Павлюченкова и Потапова. Кто же будет пятым номером – предстоит решить позже. Софья Жук или Анна Калинская".

Напомним, что матч между женской сборной России и Италией состоится 20 и 21 апреля в Москве. Команды оспорят путевку во вторую группу Мировой группы Кубка Федерации.