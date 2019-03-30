Минобороны рассказало о полете Ту-160 над тремя морями

Бомбардировщики ВКС России выполнили полет над тремя морями: Баренцевым, Норвежским и Северным, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Полеты проходили над нейтральными водами. На отдельных участках два стратегических ракетоносца Ту-160 сопровождали истребители ВВС Дании и ВВС Великобритании.

Российские самолеты охраняли истребители-перехватчики МиГ-31. Полет продолжался 13 часов и прошел в плановом режиме в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в оборонном ведомстве.