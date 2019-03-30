40 тысяч палестинцев вышли на протесты на границе Газы и Израиля

Десятки тысяч палестинцев вышли на акции протеста у границы сектора Газа и Израиля. По данным израильских военных, около 40 тысяч человек бросают камни и жгут покрышки у забора безопасности, пишет ТАСС.

"Они несколько раз бросали гранаты и взрывные устройства", — сообщила пресс-служба израильской армии.

Израильским солдатам приходится использовать спецсредства для контроля толпы и иногда открывать огонь.

Как сообщает телеканал "Аль-Маядин", в беспорядках убиты два палестинца. Десятки пострадавших с пулевыми ранениями доставлены в госпиталь.

30 марта жители арабского анклава отмечают первую годовщину "Марша возвращения". Этой протестной акцией палестинцы требуют прекратить 12-летнюю блокаду сектора Газа.