Тема:
Болезнь и смерть Юлии Началовой 50 минут назад
Евгений Алдонин: "Вера должна решить сама, с кем она будет жить после смерти мамы"
Дочери певицы Юлии Началовой Вере уже 12 лет, и с ее мнением о том, с кем она хочет жить после смерти матери, необходимо считаться. Об этом рассказал в вечернем шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" отец девочки и бывший муж певицы — футболист Евгений Алдонин.
По его словам, вся жизнь Веры "практически вращалась вокруг бабушки и дедушки", занимавшихся всем, что касается школы, дополнительных кружков и занятиями вокалом. Жизнь с бабушкой и дедушкой для нее — абсолютно привычная и комфортная ситуация, и сейчас вырывать ее из этого привычного состояния не очень хорошо.
По словам Алдонина, он и его нынешняя супруга Ольга любят Веру и сразу сообщили ей, что готовы принять ее. Однако по словам самой девочки, на данный момент она "хочет быть с бабушкой и дедушкой".
Сейчас все родные пытаются помочь Вере и создать ей психологически уютный микроклимат. "И, конечно, смотрим за ее состоянием, потому что все-таки это колоссальная потеря для девочки — потерять маму в таком возрасте", — говорит Евгений.
Как рассказал футболист Ролан Гусев, крестный дочери Евгения Алдонина и Юлии Началовой, близкие сейчас прежде всего хотят оградить Веру от лишних, необязательных вопросов и дать ей больше любви и заботы.
"У Веры — папа, который с ней постоянно. Она — не брошенный ребенок, у нее все будет нормально, — рассказал неделю назад в шоу "Привет, Андрей!" отец певицы Виктор Началов. Недостатка во внимании у внучки, по его словам, "совершенно нет".
По словам Евгения Алдонина, сейчас он "пытается выстроить диалог" с третьим мужем певицы — Александром Фроловым, чтобы прояснить "вопрос по квартире", купленной Алдониным в 2006 году и после развода оставленной им Юлии Началовой для их дочери Веры.
С самой Юлией Евгений, по его словам, разговаривал в последний раз еще до больницы — они пытались "составить определенное расписание" для предстоящих каникул Веры. Про состояние своего здоровья Юлия, по его словам, тогда не говорила. Впоследствии, когда певица попала в больницу, Евгений был в командировке и все новости о ее состоянии получал уже от родителей Юлии.
Врач Юлии Началовой Василий Шуров ранее развеял домыслы журналистов о заболеваниях артистки и рассказал, что смерть певицы – роковая случайность. Единственное заболевание, на которое обратил внимание медик, – подагра. По словам Шурова, актриса испытывала сильные боли, пользовалась специальной обувью. К врачам она обращалась только в экстренных случаях, предпочитая терпеть неудобства.
Причиной трагедии стал случай: Началова натерла ногу, в рану попала инфекция, началась гангрена, рассказал врач. Затем у певицы резко поднялся уровень сахара в крови, ее госпитализировали и ввели в искусственную кому. Спустя два дня ее подключили к ИВЛ и сделали операцию на ноге. Однако жизнь певицы спасти не удалось, и 16 марта она скончалась. Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Ранее по теме
-
Бывший муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской уверяет, что не заставлял ее худеть3 суток назад
-
Дочь Началовой написала ей письмо6 суток назад
-
Отец Юлии Началовой дал первое интервью после ее смерти7 суток назад
-
Названа главная причина смерти Юлии Началовой8 суток назад
-
Юлия Началова останется в памяти с солнечной улыбкой на лице9 суток назад
-
Прощай, Юля! Началовой просят присудить звание заслуженной артистки посмертно9 суток назад
Сейчас
Три боевых участка: пожар в Нальчике разросся до 2,5 тысячи квадратов
Картина дня
-
Ил-112В совершил первый испытательный полет
- Арестован водитель, сбежавший с места смертельного ДТП в Москве
- 40 тысяч палестинцев протестуют у границы сектора Газа
- Саакашвили признался, что начал жевать галстуки еще в детстве
- Козак не опасается роста цен на топливо
Самое читаемое
-
Названа самая распространенная венерическая болезнь россиян
- Выходные с порнозвездой: сколько стоит мечта
- У больной раком матери, искавшей приемную семью сыну, появился шанс выжить
- Анита Цой обиделась на предложение посмотреть на себя в зеркало
- Найденный мертвым сбежавший контрактник был пьян
Телеканал "Россия"
-
Николай Басков ошеломил зрителей уникальным шоу. Эксклюзив!
- "Годунов": историческое путешествие с лучшими артистами современности
- Стартует новый сериал "На краю": они мечтали о счастье, но очнулись в плену
- "Усатый нянь" остался в одиночестве после 20 лет брака с внучкой двух маршалов
Вести.Экономика
-
Соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС вступило в силу
- 11 крупнейших несостоявшихся сделок в Европе
- Мечты американских фермеров оказались затоплены
- Долговой рынок потерял связь с реальностью
- С 1 апреля вырастут пенсии, а кредиты станут менее доступными
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Samsung Galaxy S10+: новая планка для флагманов
- Huawei разработала альтернативу Android и Windows
- Xiaomi представила Redmi 7: Android 9 и большая батарея за $105
- "Яндекс" подмигнул "Аурой". Зачем "нейронная" соцсеть поисковику и его пользователям
- Sony выпустила в России смартфоны-середнячки Xperia 10
Авто.Вести.Ru
-
Такого вы не видели: монстр-пикап Chevrolet и колеса из гипсокартона!
- Что почем? Самые доступные новые седаны до 1 млн рублей
- Chevrolet Niva с крутым планшетом и навигацией: цены уже известны
- Прощайте, BMW и Mercedes: новая Tesla бьет рекорды продаж в Европе
- Стартовали продажи новой версии Renault Duster дороже 1 млн рублей
Недвижимость
-
Петербуржец поскользнулся на тротуаре и отсудил полмиллиона
- Как улучшить жилищные условия: апартаменты для жизни и однушка на сдачу
- Солнечные лучи стали причиной пожара
- Мужчина превратил квартиру в берлогу викинга
- Чем опасны бассейны в отелях
- Пара из США отказалась от современности и переехала в XIX век
Вести.Медицина
-
Инструкция: выбираем по-настоящему полезный йогурт
- Паразиты могут вызвать рак и защитить от него
- Курящий отец вредит сердцу ребенка сильнее, чем курящая мать
- Даже минимум красного мяса увеличивает риск ранней смерти
- Есть вопрос: как работают продукты-афродизиаки (и работают ли вообще)
Вести в 20.00
-
Дети-модели: жестокий бизнес и обман
- Американская охота на ведьм
- В Звездном городке простились Валерием Быковским
Вести-Москва
-
Афера от кутюр на 20 миллионов рублей: скандал на New Fashion Week
- В Ногинске жители аварийных домов остались без квартир: у застройщика поменялись планы
- Москва переходит на новые стандарты оказания онкологической помощи
- Пять станций Сокольнической линии закроют на неделю
- Выходные в Москве: шоу каскадеров, театральный марафон и закулисье сериала "Годунов"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Открыты мутации, блокирующие боль и стресс и быстро заживляющие раны
- Марсианский вертолёт НАСА завершил лётные испытания
- Boston Dynamics показала робота-грузчика, напоминающего тирекса
- Учёные оценили риск развития рака в бутылках вина и сигаретах
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Культура"
-
"Белая студия" для Семена Слепакова: я всегда попадаю в одни и те же ловушки
- Патрику Зюскинду исполнилось 70
- Богомолов представил спектакль "Преступление и наказание"
- Ушел из жизни автор музыки к фильму "Криминальное чтиво"
Москва 24
-
Полярное вторжение. Москвичей предупредили о похолодании
- Учительницу вынудили уйти из школы за фото в купальнике
- В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот
- Рабочий, своровавший кабель правительственной связи у Кремля, прыгнул в реку
- 14-летний сын Рыжего Тарзана заявил, что отец избил его