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Болезнь и смерть Юлии Началовой 50 минут назад

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30 марта 201918:20

Евгений Алдонин: "Вера должна решить сама, с кем она будет жить после смерти мамы"

Фото: mir24

Дочери певицы Юлии Началовой Вере уже 12 лет, и с ее мнением о том, с кем она хочет жить после смерти матери, необходимо считаться. Об этом рассказал в вечернем шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" отец девочки и бывший муж певицы — футболист Евгений Алдонин.

По его словам, вся жизнь Веры "практически вращалась вокруг бабушки и дедушки", занимавшихся всем, что касается школы, дополнительных кружков и занятиями вокалом. Жизнь с бабушкой и дедушкой для нее — абсолютно привычная и комфортная ситуация, и сейчас вырывать ее из этого привычного состояния не очень хорошо.

По словам Алдонина, он и его нынешняя супруга Ольга любят Веру и сразу сообщили ей, что готовы принять ее. Однако по словам самой девочки, на данный момент она "хочет быть с бабушкой и дедушкой".

Сейчас все родные пытаются помочь Вере и создать ей психологически уютный микроклимат. "И, конечно, смотрим за ее состоянием, потому что все-таки это колоссальная потеря для девочки — потерять маму в таком возрасте", — говорит Евгений.

 

Как рассказал футболист Ролан Гусев, крестный дочери Евгения Алдонина и Юлии Началовой, близкие сейчас прежде всего хотят оградить Веру от лишних, необязательных вопросов и дать ей больше любви и заботы.

"У Веры — папа, который с ней постоянно. Она — не брошенный ребенок, у нее все будет нормально, — рассказал неделю назад в шоу "Привет, Андрей!" отец певицы Виктор Началов. Недостатка во внимании у внучки, по его словам, "совершенно нет".

По словам Евгения Алдонина, сейчас он "пытается выстроить диалог" с третьим мужем певицы — Александром Фроловым, чтобы прояснить "вопрос по квартире", купленной Алдониным в 2006 году и после развода оставленной им Юлии Началовой для их дочери Веры.

С самой Юлией Евгений, по его словам, разговаривал в последний раз еще до больницы — они пытались "составить определенное расписание" для предстоящих каникул Веры. Про состояние своего здоровья Юлия, по его словам, тогда не говорила. Впоследствии, когда певица попала в больницу, Евгений был в командировке и все новости о ее состоянии получал уже от родителей Юлии.

Врач Юлии Началовой Василий Шуров ранее развеял домыслы журналистов о заболеваниях артистки и рассказал, что смерть певицы – роковая случайность. Единственное заболевание, на которое обратил внимание медик, – подагра. По словам Шурова, актриса испытывала сильные боли, пользовалась специальной обувью. К врачам она обращалась только в экстренных случаях, предпочитая терпеть неудобства.

Причиной трагедии стал случай: Началова натерла ногу, в рану попала инфекция, началась гангрена, рассказал врач. Затем у певицы резко поднялся уровень сахара в крови, ее госпитализировали и ввели в искусственную кому. Спустя два дня ее подключили к ИВЛ и сделали операцию на ноге. Однако жизнь певицы спасти не удалось, и 16 марта она скончалась. Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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